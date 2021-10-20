Несмотря на то, что с мобильным приложением "Дия" связано очень мало мошенничеств с кредитами, один подобный случай все же был зафиксирован.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНИАН.

По его словам, из более 500 обращений о мошенничестве по кредитам, которые поступили в полицию с начала года, лишь в одном случае речь шла о "Дие". Мошенницу уже поместили под домашний арест.

Федоров объяснил схему мошенничества: злоумышленник знает паспортные данные и номер телефона жертвы, взламывает ее почту, находит там копии документов, например, паспорта, делает дубль sim-карты, с помощью недобросовестных сотрудников банка открывает счет, после чего авторизуется в "Дие" через BankID. После этого идет в финансовое учреждение, которое нарушило условия идентификации, и получает средства.

По словам министра, в "Дие" невозможно напрямую взять кредит, поскольку в сервисе отключены все финансовые учреждения, выдающие "быстрые деньги".

Ранее "Страна" писала о том, что мошенники около года продавали поддельные результаты ПЦР-тестов с печатями украинских лабораторий.

Также мы сообщали, что в России мошенники похищают деньги с банковских карт под предлогом привязки QR-кода к карте москвича.