Полицейские задержали 40-летнего мошенника при попытке продать квартиру умершей киевлянки. Мужчина проживает в Белой Церкви и завладел квартирой умершей женщины незаконно.

Об этом сообщает пресс-служба Шевченковской окружной прокуратуры города Киева.

В отношении задержанного возбуждено сразу несколько дел по ч. 4 ст. 358 (подделка документов и печатей), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 209 УК Украины (легализация, отмывание доходов).



Досудебное расследование установило, что ранее судимый за мошенничество мужчина в 2016 году приобрел поддельный договор дарения, согласно которому владелица квартиры якобы подарила ее ему еще в 2009 году. В дальнейшем злоумышленник зарегистрировал за собой право собственности на указанную квартиру и собирался ее продать за 1,6 млн гривен при ее рыночной стоимости в 3 млн гривен.

Добросовестные покупатели смогли заподозрить неладное в помещении частного нотариуса и вызвали полицейских. Все деньги, которыми пытался завладеть злоумышленник, были возвращены законным владельцам.



В Шевченковский райсуд Киева направлено ходатайство об аресте квартиры, легализацию неотложного обыска, наложении ареста на временно изъятое имущество, а также об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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