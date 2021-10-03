В России мошенники стали похищать деньги с банковских карт под предлогом привязки QR-кода по прививке от ковида к социальной карте москвича. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник рассказал, как в полицию обратились несколько пенсионерок. Они рассказали, что им звонили неизвестные, представляясь сотрудниками Главного управления депздрава и пенсионного отдела, и сообщали, что после пройденной вакцинации от коронавируса, а также в связи с медотводом необходимо привязать QR-код к социальной карте москвича, для чего нужно сообщить пароль из СМС.

Таким образом мошенники списывали деньги с принадлежащих потерпевшим карт банка ВТБ. При этом одной из женщин удалось сохранить свои деньги, которые были переведены мошенниками на ее социальную карту, вовремя заблокировав все карты.

По данным фактам полицией возбуждено уголовное дело о краже. После появившихся сообщений о случаях такого рода мошенничества, на официальном сайте московского департамента здравоохранения было опубликовано разъяснение по поводу QR-кодов о вакцинации.

"Из-за появившихся в СМИ сообщений о мошенничествах, связанных с необходимостью "привязки" QR-кода к социальным или банковским картам, Департамент здравоохранения города Москвы поясняет. QR-код является самостоятельным элементом, который не требует привязки к социальным или банковским картам гражданина, прошедшего вакцинацию. Ни оперативный штаб, ни Департамент здравоохранения города Москвы, ни сотрудники поликлиники, не обзванивают горожан с подобными предложениями. Такие звонки совершаются мошенниками", - говорится в сообщении.

Горожан, которые сталкивают с подобной ситуацией просят обращаться в правоохранительные органы и ни в коем случае не сообщать личные данные или данные карт.

Как сообщала "Страна", в Украине также работают колл-центры, которые разводят на деньги клиентов российских банков. Подробнее о том, как устроена работа мошенников в таких колл-центрах рассказывали журналисты "Страны" Владислав Бовтрук и Игорь Рец.

Также мы писали о том, как карточные мошенники начали взламывать счета украинцев от имени председателя Нацбанка Кирилла Шевченко.