В Украине собираются запустить в приложении "Дия" новую версию ковид-сертификатов. Они будут удостоверять выздоровление после COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, для запуска тестовой версии сертификата о результате тестирования уже присоединили первую лабораторию к медицинской информационной системе.

А запуск бета-тестирования сертификатов для тех, кто переболел COVID-19 будет зависеть от того, как быстро произойдет интеграция лабораторий с системой и качеством данных лабораторий.

Федоров утверждает, что запуск новых функций планируют в течение 2-4 дней.

Напомним, за поездки в автобусе между областями без ковид-сертификатов украинцам грозит до 34 тысяч гривен штрафа. Ответственность с перевозчиков при этом снимается.

Ранее "Страна" писала о том, что за поддельный ковид-сертификат экс-нардеп Надежда Савченко может получить арест, штраф или ограничение свободы.

Также мы сообщали, что в Минздраве создадут комиссию по тяжелым случаям ковида у привитых, хотят выявлять поддельные сертификаты.