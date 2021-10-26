Во вторник, 26 октября, появились новые тревожные данные, связанные с размахом коронавирусной эпидемии в Украине. Общее число зараженных COVID-19 за минувшие сутки выросло в стране еще на 19 120 человек.

Напомним, что вчера, 25 октября в стране официально был выявлен 14 634 новых случая заражений. Некоторое падение объясняется минувшими выходными.

Умерли же за минувшие сутки 734 человека. Это новый антирекорд, предыдущий был установлен 22 октября, когда в Украине от ковида скончались 614 человек.

Всего же с начала эпидемии число жертв болезни достигло планки в 64 936 человек.

Новые официальные данные приводит пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 9 738 человек (с начала эпидемии 2 380 374 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 1414 детей и 338 медиков.

С начала прививочной кампании в Украине привито 9 151 480 человек, из них получили одну дозу - 9 151 478 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 058 802 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 16 210 280 прививок.

94% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные люди, заявляют в Минздраве.

Университет Джона Хопкинса также привел новые данные на утро 26 октября. С начала пандемии на планете уже 244 060 374 человека заразились СOVID-19. Умерли же за этот же срок - 4 954 574 человека.

Напомним, "Страна" выяснила, почему после ужесточения карантина в Киеве детям запретят без взрослых ходить в ТРЦ.

Также "Страна" сообщала, что со вторника, 26 октября, в красную зону карантина перейдут, как минимум, еще две области Украины.