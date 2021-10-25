После перевода Киева в "красную" зону карантина несовершеннолетним запретят без взрослых ходить в ТРЦ, чтобы дети не тратили на это время своих каникул и не устраивали столпотворения.

Об этом сообщил источник "Страны" в киевской мэрии.

"Это придумали специально, чтобы дети не ходили по ТРЦ во время каникул", - сообщил собеседник "Страны".

Логика мэрии в том, что запрет на вход в ТРЦ детей без сопровождения взрослых уменьшит столпотворения. Так как во время каникул, школьники часто большими группами собираются в ТРЦ.

"Страна" информировала, что в случае, если Киев перейдет в "красную" зону карантина, несовершеннолетние жители столицы не смогут посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослого, имеющего ковид-сертификат или отрицательный результат теста на коронавирус.

Также мы писали, что в Украине осталось всего четыре области, которые соответствуют "желтому" карантинному уровню. К таким регионам относятся Винницкая, Закарпатская, Кировоградская, Полтавская области. На жестком карантине находятся Днепропетровская, Донецкая, Херсонская, Одесская, Запорожская и Сумская области.