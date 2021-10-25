В случае, если Киев перейдет в "красную" зону карантина, несовершеннолетние жители столицы не смогут посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослого, имеющего ковид-сертификат или отрицательный результат теста на коронавирус.

Такое правило на прошлой неделе утвердила Постоянная комиссия КГГА по вопросам ТЭБ и ЧС.

"В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности на территории города Киева дополнительно запретят... посещение ТРЦ лицами, не достигшими 18 лет, без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный результат тестирования или Covid-сертификат", - сообщили в КГГА.

Напомним, мэр столицы Виталий Кличко еще 21 октября заявил, что Киев в скором времени может перейти из "оранжевой" в "красную" зону карантина.

Впрочем, в пятницу, вопреки ожиданиям, этого не случилось. Источники "Страны" в мэрии рассказали, что произошло это в связи с тем, что по показателям город соответствовал "красной" зоне в течение всего одного дня.

Также мы сообщали о том, что ри попадании в красную зону в Киеве остановят плановую госпитализацию.