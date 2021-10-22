В случае перехода "оранжевого" Киева в "красную" зону в городе остановят плановую госпитализацию пациентов.

Об этом сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Анна Старостенко в ходе брифинга в пятницу, 22 октября.

"В красной зоне, к которой мы приближаемся, будет остановлена плановая госпитализация, потому что медицинская система будет работать на то, чтобы принимать пациентов с Covid-19", - сказала она.

Кроме того, Старостенко добавила, что за 24 часа сутки в городе с коронавирусом были госпитализированы 657 пациентов. Большинство из них, продолжила она, тяжелые и нуждаются в кислороде.

По словам Старостенко, сейчас в Киеве для пациентов с Covid-19 определена 21 больница. В "ковидных" больницах заняты 65,7% коек с кислородом.

"Это показатель, который мы перешли сегодня ночью и который неуклонно приближает нас к "красной" зоне", - добавила замглавы КГГА.

Напомним, сегодня мэр столицы Виталий Кличко рассказал, какие ограничения введут в Киеве в случае перехода города в "красную" зону.

Также мы писали, что в Украине в разгар эпидемии Сovid-19 два главных производителя кислорода прекратили свою работу.

Между тем, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий прогнозирует, что спад коронавируса ожидается только в следующем году.