При попадании в красную зону в Киеве остановят плановую госпитализацию
В случае перехода "оранжевого" Киева в "красную" зону в городе остановят плановую госпитализацию пациентов.
Об этом сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Анна Старостенко в ходе брифинга в пятницу, 22 октября.
"В красной зоне, к которой мы приближаемся, будет остановлена плановая госпитализация, потому что медицинская система будет работать на то, чтобы принимать пациентов с Covid-19", - сказала она.
Кроме того, Старостенко добавила, что за 24 часа сутки в городе с коронавирусом были госпитализированы 657 пациентов. Большинство из них, продолжила она, тяжелые и нуждаются в кислороде.
По словам Старостенко, сейчас в Киеве для пациентов с Covid-19 определена 21 больница. В "ковидных" больницах заняты 65,7% коек с кислородом.
"Это показатель, который мы перешли сегодня ночью и который неуклонно приближает нас к "красной" зоне", - добавила замглавы КГГА.
Напомним, сегодня мэр столицы Виталий Кличко рассказал, какие ограничения введут в Киеве в случае перехода города в "красную" зону.
Также мы писали, что в Украине в разгар эпидемии Сovid-19 два главных производителя кислорода прекратили свою работу.
Между тем, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий прогнозирует, что спад коронавируса ожидается только в следующем году.