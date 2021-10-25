В Украине зафиксировали самую опасную на сегодняшний день мутацию коронавируса "Дельта" - вариант AY.4.2.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник, 25 октября.

По словам Данилова, наибольшее распространение нового штамма COVID-19 "Дельта" выявлено во Львове и Тернополе. Также он есть и в Киеве.

"На что бы я хотел обратить внимание. Про это вы, вероятно, услышите впервые. К большому сожалению, в пятницу наши ученые закончили исследование, и мы имеем на сегодняшний день подтверждение, что та мутация, той "Дельты", которая началась в Великобритании, есть уже сегодня на территории нашей страны. Более того, я могу сейчас могу назвать те места, где выявлено больше всего случаев – это город Львов, это Тернополь, это наша западная Украина. Более того, штамм начинает "залазить" в Киев", - сообщил Данилов.

Ранее "Страна" сообщала, что в России, Великобритании, Израиле, США появился новый вариант коронавируса - AY.4.2. Он считается одним из разновидностей штамма "Дельты" и был впервые выявлен в Британии несколько дней назад. Новый вариант "Дельты" может постепенно вытеснить "старую" версию, но вряд ли это произойдет стремительнее того, как сама "Дельта" в свое время вытеснила остальные штаммы.

Также мы писали, что министерство здравоохранения Украины разрешило вакцинировать от коронавируса детей 12-17 лет препаратом Comirnaty производства Pfizer и BioNTech. Причем, делать им укол можно независимо от принадлежности к группе риска.