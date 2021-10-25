На данный момент Киев не ведет переговоров с американской компанией Johnson&Johnson о поставках вакцины от коронавируса Janssen, которую зарегистрировали в Украине еще в июле.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главного санитарного врача страны Игоря Кузина.

"Поставки вакцины Johnson&Johnson сейчас не рассматриваются и переговоры о поставках сейчас не ведутся", - рассказал Кузин.

По словам главного санитарного врача Украины, производитель вакцины от коронавируса Janssen "проактивно не выходит на коммуникацию", а те механизмы коммуникации, которые были использованы, не привели к результатам.

Напомним, вакцина от коронавируса Janssen отличается от остальных препаратов тем, что для полной вакцинации достаточно только одной дозы. Летом в Украину завезли 500 доз этой вакцины для работников одной частной компании.

Также "Страна" сообщала, что более 20 тысяч жителей Закарпатья вакцинировались от коронавируса в прививочных пунктах на границе в Венгрии препаратом от Johnson & Johnson. Компанию по вакцинации от коронавируса украинцев Венгрия начала в июле.