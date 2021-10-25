Министерство здравоохранения разрешило вакцинировать от коронавируса детей 12-17 лет препаратом Comirnaty производства Pfizer и BioNTech. Причем делать им укол можно независимо от принадлежности к группе риска.

Соответствующий приказ со ссылкой на выводы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) опубликован на сайте МОЗ.

По поводу целесообразности вакцинации против COVID-19 детей старше 12 лет независимо от принадлежности к группе риска НТГЭИ заявила следующее.

Хотя клинические исследования разных типов вакцин против COVID-19 для разных возрастных групп детей продолжаются, вакцинация детей, не относящихся к группе риска тяжелого течения COVID-19 и возникновения осложнений, может быть проведена при наличии соответствующих возрасту прививок с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации.

В случае дефицита вакцин против COVID-19 приоритетно обеспечить ими детей старше 12 лет и взрослых,

относящихся к приоритетным группам вакцинации, имеющим высокие риски тяжелого течения COVID-19 и возникновения серьезных осложнений от него.

Учитывая данные о безопасности и эффективности вакцины Comirnaty для детей старше 12 лет, а также рост заболеваемости среди детей, рекомендуется проводить вакцинацию подростков 12-17 лет независимо от принадлежности к группе риска при условии наличия соответствующих возрасту прививок.

Применение Comirnaty противопоказано при серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины. Детям, перенесшим миокардит или перикардит после первой дозы вакцины Comirnaty, необходимо отложить введение второй дозы до получения дополнительных научных данных. Те, у кого был миокардит, не связанный с вакцинацией против COVID-19, и они больше не находятся под наблюдением кардиолога, должны быть вакцинированы.

Рекомендуется отложить вакцинацию против COVID-19 детей, перенесших детский мультисистемный воспалительный синдром до получения дополнительных научных данных.

Вакцина Comirnaty для детей старше 12 лет используется по схеме введения двух доз с интервалом между первой и второй дозами 21-28 суток. Учитывая необходимость скорейшего охвата вакцинацией против COVID-19 детей от 12 лет, следует соблюдать 14-дневный интервала между введением вакцин против COVID-19 подлежащим вакцинации детям и введением вакцин против других инфекционных болезней (за исключением

экстренной вакцинации и вакцинации против гриппа).

Также в НТГЭИ заявили, что вакцины против COVID-19 можно вводить одновременно с инактивированной

вакциной против гриппа во время одного визита в разные конечности или с любым временным

промежутком. Плановая же вакцинация против других инфекционных болезней должна проводиться с промежутком в 14 дней с вакцинацией против COVID-19.

Как следует из документа, решение Минздрава на основании заключения НТГЭИ было принято еще 1 октября.

Ранее "Страна" сообщала, что Pfizer и BioNTech обратились в Европейское агентство по лекарственным средствам и запросили лицензию на вакцинацию против COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Также мы приводили заявление Pfizer о том, что их вакцина безопасна для детей.