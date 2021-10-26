В Украине более сотни людей столкнулись с серьезными неблагоприятными событиями после вакцинации от коронавируса, в том числе и с летальным исходом. Однако доказанных случаев прямой связи прививки и смерти нет.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в интервью для "Украинской правды".

"119... Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в том числе летальные случаи. Но эта цифра ни о чем. Если вы посмотрите на количество людей, которые умирают в Украине за определенный период времени… К примеру, от инсульта каждые 6 минут умирает человек. И он может произойти у пожилого человека, который пришел за прививкой, и в очереди за прививкой, и через 5 минут после нее", - объяснил Ляшко.

При этом, по его словам, если бы в Украине был хоть один доказанный случай связи вакцинации от коронавируса со смертью человека, ему бы уже об этом доложили.

Напомним, Минздрав разрешил прививать от коронавируса вакциной Pfizer украинских детей от 12 до 17 лет.

Также "Страна" сообщала, что 26 октября в Украине зафиксировали новый антирекорд по смертельным случаям пациентов с коронавирусом.