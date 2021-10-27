Украинцы, которые получили только первую вакцинацию от коронавируса, смогут сгенерировать СOVID-сертификаты через портал "Дия", даже не имея биометрического паспорта.

Об этом сообщает пресс-служба "Дии" в своем Тelegram-канале.

"Сертификаты с 1 дозой вакцины можно получить без биометрических документов — вам нужна только электронная подпись (КЭП). Такой СOVID-сертификат можно распечатать или сохранить на телефон", - сказано в сообщении.

Для получения СOVID-сертификата после получения одной прививки нужно сделать следующее:

авторизоваться на портале "Дия" с помощью электронной подписи (КЭП)

нажать "Получить СOVID-сертификат" на главной странице или в "услугах"

подписать соглашение на обработку персональных данных

когда "Дия" найдет данные о вакцинации в реестрах, сообщение об этом придет на электронную почту

Напомним, в Минцифры объяснили, почему в "Дие" могут не генерироваться ковид-сертификаты. Сложнее всего минимизировать ошибки врачей при внесении данных о вакцинации, из-за которых получается ужасная конверсия.

Также "Страна" подробно разбиралась, как в Украине работает индустрия по торговле ковид-сертификатами.