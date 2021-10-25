В Одессе на рынок "Седьмой километр" будут пускать посетителей с сертификатом о вакцинации, переболевших коронавирусом или людей с ПЦР-тестом.

Об этом сообщает в Facebook администрация рынка в понедельник, 25 октября.

Администрация "Седьмого километра" предупреждает: "Уважаемые предприниматели и посетители рынка! С завтрашнего дня, 26 октября, в рамках действующего законодательства и правил красной зоны, въезд на рынок будет осуществляться только при предъявлении сертификата о вакцинации либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на антиген, либо справки о выздоровлении от коронавируса".

Администрация "Седьмого километра" в Одессе предупредила о правилах въезда на рынок. Источник: Facebook/7 километр

Ранее "Страна" сообщала, что, начиная с 8 ноября, в Украине вступает в силу порядок отстранения от работы непривитых от коронавируса лиц, чьи профессии входят в обязательный для вакцинации перечень Минздрава. При этом, на время такого отстранения, оплата труда работников и государственных служащих проводится согласно нормам закона.

Также мы писали, что на Закарпатье с 8 ноября начнут отстранять от работы непривитых представителей профессий, попавших в список обязательной вакцинации. Это работники госструктур, органов местного самоуправления и образовательных учреждений.