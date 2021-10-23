Владимир Зеленский ответил на электронную петицию относительно предложения ввести в стране уголовную ответственность за "принудительную вакцинацию" против COVID-19, которая набрала необходимое количество подписей (25 тысяч). Он обратился к премьер-министру и главе парламента относительно этого вопроса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Президент рассказал, что глава Верховной Рады Украины должен организовать обработку того, что предлагается в петиции. С таким же письмом Зеленский обратился к главе правительства Денису Шмыгалю.

В ответе президента указано, что человека, его жизнь и здоровье, согласно Конституции, в Украине является наивысшей ценностью. Каждый украинец имеет право на охрану здоровья, а государство обязано обеспечивать санитарно-эпидемическое благополучие граждан.

Владимир Зеленский напомнил, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут проводить обязательные медосмотры, прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законодательством.

При этом, предусмотрена обязательность профилактических прививок против полиомиелита, дифтерии, туберкулеза, коклюша, столбняка и кори.

Что касается угрозы массового распространения опасной инфекционной болезни, то, как сказано в ответе Зеленского, могут проводиться обязательные профилактические прививки по эпидемическим показаниям.

В то же время глава государства отметил, что в ч.2 ст. 19 Конституции Украины говорится, что органы власти обязаны действовать только в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены законом.

По словам Зеленского, продолжая последовательную политику по противодействию распространению COVID-19, Министерство здравоохранения Украины своим приказом утвердило перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против COVID-19. Законодательством Украины в сфере охраны труда установлены гарантии защиты прав работников от неправомерных действий работодателей, нарушение которых может быть основанием для привлечения лица к юридической ответственности.

Ранее "Страна" сообщала, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что ограничения в Украине по коронавирусу можно отменить в случае вакцинации не менее 70% украинцев. Европейские страны смогли добиться такого показателя в течение 4-5 месяцев.

Также мы писали, что на Закарпатье с 8 ноября начнут отстранять от работы непривитых представителей профессий, попавших в список обязательной вакцинации. Это работники госструктур, органов местного самоуправления и образовательных учреждений.