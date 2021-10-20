На Закарпатье с 8 ноября начнут отстранять от работы непривитых представителей профессий, попавших в список обязательной вакцинации. Это работники госструктур, органов местного самоуправления и образовательных учреждений.

Как передает "Общественное", об этом 20 октября на брифинге, посвященном эпидситуации в регионе, предупредил председатель облгосадминистрации Анатолий Полосков.

4 октября Минздрав утвердил приказ, согласно которому вакцинация против коронавируса является обязательной для нескольких категорий людей: работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, учреждений высшего образования, последипломного, профессионального перед высшим, профессионального, технического, общего среднего, в том числе специального, дошкольного и внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Ранее "Страна" сообщала, что министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о намерении отстранить руководителя системы здравоохранения в Запорожье от работы из-за низких темпов вакцинации населения в городе.

Также мы писали, что Минздрав подготовил документы для вакцинации подростков от 14 лет.