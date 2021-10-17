Минздрав подготовил документы для вакцинации подростков от 14 лет
Министерство здравоохранения Украины, которое прогнозирует пик нагрузки на систему во второй половине ноября, подготовило документы для вакцинации подростков от 14 лет.
Об этом в эфире "Украина 24" сообщил начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
"На сегодня есть документы по вакцинации 18 + и 14+. Разрабатываются документы в отношении детей-подростков. Но это будет позже, поскольку идет период оформления документов - именно этот контингент необходимо уже сегодня вакцинировать", - сказал он.
По словам Рубана, документы по вакцинации 14+ уже подготовлены Министерством здравоохранения. "Но это исключительно компетенция Минздрава внедрять данные меры", - добавил чиновник.
Напомним, что Олег Рубан также озвучил прогноз по Киеву, когда уровень заболеваемости коронавирусом достигнет пикового значения. Это произойдет в конце октября - начале ноября, и соответственно город перейдет из "желтой" в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности.
Олег Рубан рассказал, что в Киеве COVID-ситуация лучше, чем в других регионах. Такие "заторможенные" показатели эпидемического процесса в столице складываются благодаря внедрению своевременных мер, лидирующей позиции по темпам вакцинации, а также "локальному" коллективному иммунитету.
Напомним, ранее в Минздраве рассказали, когда можно вакцинироваться от коронавируса после перенесенного Covid-19.
Также ведомство анонсирует показательные рейды и штрафы для нарушителей карантина.