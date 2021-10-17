Министерство здравоохранения Украины, которое прогнозирует пик нагрузки на систему во второй половине ноября, подготовило документы для вакцинации подростков от 14 лет.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"На сегодня есть документы по вакцинации 18 + и 14+. Разрабатываются документы в отношении детей-подростков. Но это будет позже, поскольку идет период оформления документов - именно этот контингент необходимо уже сегодня вакцинировать", - сказал он.

По словам Рубана, документы по вакцинации 14+ уже подготовлены Министерством здравоохранения. "Но это исключительно компетенция Минздрава внедрять данные меры", - добавил чиновник.

Напомним, что Олег Рубан также озвучил прогноз по Киеву, когда уровень заболеваемости коронавирусом достигнет пикового значения. Это произойдет в конце октября - начале ноября, и соответственно город перейдет из "желтой" в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности.

Олег Рубан рассказал, что в Киеве COVID-ситуация лучше, чем в других регионах. Такие "заторможенные" показатели эпидемического процесса в столице складываются благодаря внедрению своевременных мер, лидирующей позиции по темпам вакцинации, а также "локальному" коллективному иммунитету.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, когда можно вакцинироваться от коронавируса после перенесенного Covid-19.

Также ведомство анонсирует показательные рейды и штрафы для нарушителей карантина.