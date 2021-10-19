В Москве вводится домашний режим для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями людей. Домашний режим вводится с 25 октября по 25 февраля. Ограничения не затрагивают тех, кто привился от коронавируса или уже переболел Covid-19.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на указ мэра Москвы Сергея Собянина во вторник, 19 октября.

Согласно указу, с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года включительно возобновляется рекомендация гражданам в возрасте старше 60 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания, не покидать место проживания, в том числе, жилые и садовые дома.

Карантинные ограничения не распространяются на лиц, которые перенесли коронавирусную инфекцию, с даты выздоровления которых прошло не более шести календарных месяцев, и на граждан, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от Covid-19.

Столичные работодатели должны с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года перевести не менее 30% своих сотрудников, включая граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями, на удаленную работу.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, главный санитарный врач по Москве принял решение об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг. В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года.

Полный список антиковидных мер в Москве:

с 25 октября до 25 февраля москвичи старше 60 лет и хронические больные должны вновь соблюдать домашний режим (в квартире или на даче). Прогулки и занятия спортом на свежем воздухе разрешены, работающие вправе оформить больничный. Исключение - те, кто переболел в течение последних 6 месяцев, либо прошел вакцинацию.

С 25 октября до 25 февраля работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в том числе пожилых (старше 60) и хронических больных. Исключение - привитые, переболевшие или критически важные работники, а также работники медорганизаций, оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.

Требования к обязательной вакцинации для сферы услуг увеличиваются: до 1 января должны быть вакцинированы не менее 80% от общего числа сотрудников, а первым компонентом надо привиться до 1 декабря.

"Страна" сообщала, что в России объявлен тотальный локдаун. Он связан со взрывным ростом заболеваемости коронавирусом. В стране будут введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Федеральные власти рекомендовали региональным чиновникам на месяц перевести на самоизоляцию всех пенсионеров, которые не прошли вакцинацию или не переболели Covid-19.

Также мы писали, что в России впервые за сутки количество жертв COVID-19 перевалило за тысячу человек. Рост заболеваемости идет практически во всех регионах России.