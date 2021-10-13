Президент России Владимир Путин считает, что не заразился COVID-19, благодаря вакцинации.

В ходе пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" ведущая спросила у российского главы, боится ли он заразиться коронавирусом, после того как он сообщил, что еще не принял решения, посетит ли климатическую конференцию СОР-26.

"Вот у меня был случай, когда я мог заразиться, общаясь со своими ближайшими сотрудниками, которые, к сожалению, заболели. Но этого не произошло из-за, как специалисты уже точно говорят, защиты, которую обеспечила наша прививка - вакцина "Спутник V", - пояснил Путин.

После чего глава РФ добавил, что дело в безопасности большого количества людей, которые его сопровождают.

"Но дело не во мне. Дело в том, что, когда я еду, со мной едет много людей, может, свыше ста человек, это пресс-служба, сотрудники охраны, водители, протокол и так далее. Это большое количество людей, которые так или иначе подвергают свое здоровье опасности. В этой связи есть о чем подумать", - утверждает он.

Напомним, в середине сентября Путин рассказал, что несколько человек в его самом близком окружении заболели коронавирусом, поскольку поздно ревакцинировались. В связи с этим он принял решение уйти на самоизоляцию.

Впрочем, 29 сентября Путин во время встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вышел из самоизоляции.

Первый укол двухкомпонентной вакцины Путину сделали 23 марта. Тогда он рассказал, что испытал небольшой дискомфорт в левой руке, куда сделали укол. Вторую прививку ему поставили 14 апреля. Путин утверждал, что никаких серьезных побочных эффектов не испытал.