В России за сутки обнаружили подтвердили 32 208 новых случаев заражения. При этом количество умерших впервые превысило тысячу человек. Об этом сообщает "стопкоронавирус.рф".

Известно, что рост заболеваемости идет практически во всех регионах России. В частности, в Москве подтвердились 6 545 случаев заболевания, в Санкт-Петербурге 3 088 случаев, а в Московской области – 2 403.

Больше всего умерших от коронавируса в таких городах:

Москва (72);

Санкт-Петербург (67);

Краснодар (41).

Всего с начала пандемии в России коронавирус обнаружили у 7 958 384 человек. Умерли от болезни 222 315 пациентов.

Напомним, президент России Владимир Путин считает, что не заразился COVID-19, благодаря вакцинации. В ходе пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" ведущая спросила у российского главы, боится ли он заразиться коронавирусом, после того как он сообщил, что еще не принял решения, посетит ли климатическую конференцию СОР-26.

Первый укол двухкомпонентной вакцины Путину сделали 23 марта. Тогда он рассказал, что испытал небольшой дискомфорт в левой руке, куда сделали укол. Вторую прививку ему поставили 14 апреля. Путин утверждал, что никаких серьезных побочных эффектов не испытал.