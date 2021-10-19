В России объявлен тотальный локдаун. Он связан со взрывном ростом заболеваемости коронавирусом. В стране будут введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно.

Отметим, что до учреждения мер россияне должны были отдыхать с 4 по 7 ноября по случаю государственного праздника - Дня народного единства.

В ряде регионов, где наибольшая заболеваемость, нерабочие дни начнутся на неделю раньше - уже с 23 октября. Предварительно известно, что это Удмуртия, Пермский край, Оренбургская область, Башкирия, Тюменская область, Ивановская область, Татарстан.

Описанные меры, предложенные вице-премьером Татьяной Голиковой, поддержал глава правительства Михаил Мишустин. Дело остается за Владимиром Путиным, который вскоре должен выпустить соответствующий указ.

В указанный период, как во время карантина весной 2020 года, продолжат работу заведения и учреждения критически важной инфраструктуры: магазины, аптеки, больницы, магазины для животных и ветклиники, предприятия с непрерывным циклом производства, а также "Росатом", "Роскосмос", ведомства министерства обороны, МВД и другие силовики.

Также федеральные власти рекомендовали региональным чиновникам на месяц перевести на самоизоляцию всех пенсионеров, которые не прошли вакцинацию или не переболели коронавирусом.

Накануне почти совместно в России объявили обязательную вакцинацию среди работников образования, здравоохранения и соцзащиты, сферы обслуживания и торговлей, в том числе курьеров и таксистов. Руководителям предприятий этих сфер поручено вакцинировать минимум 80% в самое ближайшее время.

По итогам 18 октября в РФ зафиксировано 33 740 новых случаев коронавируса. Ежедневно в стране устанавливаются антирекорды по числу новых заражений и смертности от ковида.

Россия занимает седьмое место в мире по абсолютному числу вакцинированных граждан после Индии, США, Бразилии, Мексики, Германии и Турции. Полностью привиты 47 миллионов россиян, еще 4 миллиона получили первый компонент вакцины. Если рассчитывать процентное соотношение, Россия привила 35% своих граждан.

В Украине в это время регионы переходят в красную зону карантина. Как там осуществляется жизнедеятельность - в материале "Страны". Прививки - первую и вторую дозы - получили 14,6 миллионов украинцев.

Сегодня, 19 октября, в Украине установлен новый антирекорд: число жертв Covid-19 превысило отметку в 500 человек, а зараженных почти 16 000.