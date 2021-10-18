С 18 октября Одесса и Одесская область официально переведены Кабмином в красную зону карантинных ограничений. "Страна" выяснила, как живут одесситы в карантинном "дне сурка" - до этого регион уже дважды заходил в число "красных".

Основанием для перевода области и города в красную зону послужило сомнительное достижение – самый высокий в Украине показатель заболеваемости среди других. Буквально накануне, 17 октября, 1367 жителей города и области получили подтвержденный диагноз Covid-19. Также вчера скончалось десять больных коронавирусом. Городские и областные ковидные отделения больниц загружены почти на 75%, а вереницы карет "скорой" выстраиваются перед приемными отделениями в очередь.

В воскресенье перед введением "красной" зоны в одесских торговых центрах образовался настоящий аншлаг – толпы горожан сидят в кафе и ресторанах, другие снуют по бутикам, третьи выстроились в очереди в кинотеатры. На кассах требуют обязательное ношение масок, но в залах кино и в кафе посетители маски не носят.

"Пир во время чумы" - недовольно бормочет покупательница "Сильпо", в торговом центре, стоя в огромной очереди на кассу. Ее соседка по очереди тут же вступает в дискуссию, выдвигая конспирологическую версию, дескать, "красные" зоны и вакцинация - уловки неких всемирных тайных обществ и во-всем виноваты "все знают кто".

С утра 18 октября на дорогах Одессы автомобилей почти вдвое меньше, чем обычно. Это, наверное, единственный плюс "красной" зоны. По требованиям, в общественном транспорте должна соблюдаться дистанция между пассажирами, ношение масок обязательно. При входе в трамваи и троллейбусы водители напоминают о масках, но спокойно пускают в вагоны всех желающих, вне зависимости в масках они, или нет. Многие маршрутки колесят по городу с плотно закрытыми занавесками окнами, маскируя переполненные салоны.

В крупных торговых центрах вроде "Сити-центра" вход свободный при условии надетой маски. В большинстве непродовольственных магазинов, бутиков и ресторанах одесских ТРЦ при входе требуют показать электронное приложение "Дия" с сертификатом вакцинации. Либо - справку об этом на бумаге. При отсутствии, извиняются и отказывают в обслуживании. Впрочем, уже за углом ТРЦ "Ситицентр" - в огромном ювелирном магазине никаких справок у посетителей не просят. Продавцы даже не обращают внимания на то, в маске потенциальный покупатель, или нет.

"Чем вам помочь? Что хотите приобрести? Золотое украшение, или с камешками что-то?" - услужливо обращается к нам продавец в ювелирке, не обращая внимания, что на нас не надеты маски. Охранники ТРЦ демонстративно не вмешиваются.

Крупнейшие продовольственные рынки Одессы продолжают работать в прежнем режиме, продавцы не обращают внимания на "безмасочников". Единственные изменения - перед прилавками в рыбных рядах "Привоза" натянуты "защитные" полиэтеленовые козырьки.

"Привоз" лишь формально считается продовольственным. На самом деле, на рынке давным-давно продовольственные лавки и магазины произвольно чередуются с вещевыми в соотношении "фифти-фифти". Но и в вещевых торговых точках "красные" ограничения явно игнорируют – никого, ни продавцов, ни покупателей, ни маски, ни какие-либо сертификаты и справки о вакцинировании не волнуют.

В крупном магазине бытовой техники в центре города при входе охранник, улыбаясь, предлагает нам показать сертификат вакцинации.

"У нас нет справки.. Только собираемся вакцинироваться. Но очень нужно обогреватель купить, скоро холода...", – просимся войти в помещение магазина.

"Ну тогда покажите мне просто телефон, я для понта посмотрю в него. И типа у вас есть справка, пропущу", - дружелюбно советует охранник.

Показываем телефон, охранник с важным видом заглядывает в пустой экран и кивает. Мол, все в порядке. Проверено, есть сертификат, можно проходить. Такой импровизированный спектакль "работает" во многих торговых точках – охрана явно проинструктирована и не хочет наносить ущерб торговле своих работодателей.

Знакомый владелец магазина на промрынке "7 километр" утверждает, что "ковидные" запреты на деле работают лишь в точках без солидной "крыши".

"У кого крыша – менты или прокуроры, работают, как работали. Никакие красные зоны им не указ. Если в магазин нагрянет проверка, то у продавца есть номер, по которому нужно позвонить. Крыша дает гарантию 100 процентов, что штрафа не будет", - рассказал предприниматель с промтоварного рынка.

В свою очередь, мелкие торговые вещевые точки и "наливайки" - заведения для быстрого опохмеления в спальных районах Одессы никакие карантинные запреты не работают.

Большинство спортивных залов Одессы пока открыты. По утверждениям владельца одесского фитнес-клуба Игоря Кравченко, к введению красной зоны в городе в его заведении были готовы, потребовав у тренеров заранее вакцинироваться. Но по требованию "красной зоны" кроме тренеров, должны быть вакцинированы все посетители спортивных залов. Поэтому сегодня с утра в одесские спортзалы пускают лишь со справкой о вакцине. Владелец фитнес-клуба Игорь Кравченко утверждает, что более половины клиентов его заведения не обладает необходимыми справками.

"Думаю, что будут большие потери в моем бизнесе и придется прикрыть зал до ноября", - сетует предприниматель.

Рестораны, также как и ТРЦ, работают по разному. Часть пускают (как и положено по нормам) только с сертификатам, другие - всех желающих.

"Будем смотреть по ситуации. Пока дал команду пускать только с ковид-сертификатами. Но если увидим, что проверок нет и конкуренты не соблюдают нормы, то и мы снимем ограничения", - говорит один из одесских рестораторов.

Напомним, в Украине уже пять регионов перешли в "красную" зону карантина. Первой в стране туда попала Херсонская область. Сегодня туда перешла и Днепропетровская, Запорожская, Одесская и Донецкая области.

Также мы рассказывали, что Львов начал жить по правилам "красной" зоны из-за высокой заболеваемости коронавирусом.