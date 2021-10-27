Во Франции у государственной страховой похитили ключ вакцинации препаратом Pfizer и создали Covid-сертификат для Адольфа Гитлера. QR-код свидетельства о вакцинации умершего в 1945 году диктатора признано действительным приложением CovPassCheck Института Роберта Коха и украинским приложением "Дия".

Об этом сообщает Golem.

Covid-сертификат Гитлера имеет действительную подпись французского органа социального обеспечения CNAM (Caisse Nationale de l'Assurance Maladie), который отвечает за выдачу цифровых сертификатов о вакцинации.

Каким образом такое могло произойти точно неизвестно. Есть вероятность, что кто-то посторонний получил закрытые ключи страхового органа.

Как можно увидеть на сертификате, Гитлер получил две прививки от коронавируса, вторую дозу - 1 октября текущего года. Отметим, что год рождения Адольфа Гитлера указан 1900, тогда как реальный Адольф Гитлер родился 20 апреля 1889 года.

"Мы нашли решение, позволяющее отозвать все поддельные сертификаты. Я прошу вашего понимания, что мы не можем публично сообщать подробности процедуры отзыва, чтобы предотвратить использование возможными имитаторами наши механизмы безопасности", - заявили в Минздраве страны.

"Страна" через "Дию" проверила и убедилась в действенности сертификата Гитлера.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как в Украине работает индустрия по торговле ковид-сертификатами.

Напомним, в течении выходных дней украиснкие пограничники выявили более десятка поддельных ковид-сертификатов у желающих въехать в страну.