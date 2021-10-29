Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал о планах властей ужесточить наказание для тех, кто изготавливает и использует поддельные COVID-документы. В некоторых случаях за подделку будут сажать на восемь лет.

Об этом нардеп сообщил 29 октября в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Как сказал Радуцкий, лишение свободы до восьми лет будет грозить за многократное нарушение закона и изготовление поддельных COVID-документов. Также планируется ужесточить наказание за использование фейковых сертификатов, результатов ПЦР-тестов и других документов.

"Если это многократное нарушение по фальсификации документов - это до 8 лет лишения свободы. Это что касается тех, кто изготавливает. Для тех, кто пользуется, там административная ответственность также усиливается, там (штраф - Ред.) за 50 тысяч гривен", - сказал Радуцкий.

В конце сентября "Страна" сообщала о том, что Кабмин утвердил законопроект об ужесточении ответственности за подделку сертификатов о вакцинации. Согласно проекту, штрафы за использование поддельных ковид-паспортов будут достигать 34 тысяч гривен. В качестве наказания также предложено ввести ограничение свободы до трех лет.

Мы рассказывали, как наши журналисты по редакционному заданию покупали на подпольном рынке поддельные ковид-документы и сколько они стоят.