Бывшему народному депутату Надежде Савченко и ее сестре Вере, которые пытались въехать в Украину с использованием поддельных Covid-сертификатов, вручили подозрение.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на своей странице в Facebook в пятницу, 29 октября.

Сестрам Савченко вручили подозрение за использование поддельных Covid-сертификатов, написал министр. Монастырский рассказал, что в Украине работают специальные мобильные группы, которые проверяют подлинность Covid-сертификатови ПЦР-тестов. Уже начато 59 уголовных производств.

"Все, кто задумывается купить поддельные сертификаты, ПЦР-тесты или сделать их копию в специализированных программах – помните, одно такое решение оставит отпечаток на всем вашем будущем. Подумайте, сколько будет возникать проблем с работодателями, которые будут видеть, что вы ранее судимы? Уже не говоря о других трудностях, которые могут сопровождать вас по жизни из-за такого решения", - призвал Монастырский.

Напомним, Надежда Савченко и ее сестра Вера прилетели из Турции и пытались въехать в страну по поддельному Covid-сертификату. При этом сама Савченко отрицает подделку сертификатов.

Также "Страна" публиковала видео задержания Савченко. Надежда отказывалась установить "Дию" и заявила, что понятие не имеет, что это такое.