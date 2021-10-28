С 1 ноября в Киеве многие общественные места можно будет посещать только при наличии ковид-сертификата или отрицательного ПЦР-теста. Ограничения вводятся в рамках анонсированного столичным мэром Виталием Кличко ужесточения карантина.

Об этом Кличко заявил в ходе онлайн-брифинга 28 октября.

Ограничения коснутся таких заведений:

заведения питания,

отели,

спортзалы,

фитнес-центры,

ЦНАПы,

управления пенсионного фонда,

массовые мероприятия,

ТРЦ и непродовольственные магазины.

Также весь персонал этих структур должен иметь ковид-сертификаты. Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с привитыми родителями или родителями, у которых есть ПЦР-тест.

Напомним, Киев в связи с ростом случаев коронавируса с 1 ноября внедряет жесткие карантинные ограничения и просит правительство перевести город в "красную" зону карантина. За минувшие сутки в Киеве выявлен 1451 новый подтвержденный случай коронавируса.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам санврача Кузина, 100% случаев коронавируса в Украине - трансмиссивный штамм "Дельта".

Также мы сообщали, что за сутки 27 октября в Украине зарегистрировано более 26 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. Это антирекорд за всю пандемию.