С 1 ноября в столичные ТРЦ, отели, спортзалы и рестораны пустят только с ковид-сертификатом или ПЦР-тестом
С 1 ноября в Киеве многие общественные места можно будет посещать только при наличии ковид-сертификата или отрицательного ПЦР-теста. Ограничения вводятся в рамках анонсированного столичным мэром Виталием Кличко ужесточения карантина.
Об этом Кличко заявил в ходе онлайн-брифинга 28 октября.
Ограничения коснутся таких заведений:
- заведения питания,
- отели,
- спортзалы,
- фитнес-центры,
- ЦНАПы,
- управления пенсионного фонда,
- массовые мероприятия,
- ТРЦ и непродовольственные магазины.
Также весь персонал этих структур должен иметь ковид-сертификаты. Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с привитыми родителями или родителями, у которых есть ПЦР-тест.
Напомним, Киев в связи с ростом случаев коронавируса с 1 ноября внедряет жесткие карантинные ограничения и просит правительство перевести город в "красную" зону карантина. За минувшие сутки в Киеве выявлен 1451 новый подтвержденный случай коронавируса.
Ранее "Страна" писала о том, что по словам санврача Кузина, 100% случаев коронавируса в Украине - трансмиссивный штамм "Дельта".
Также мы сообщали, что за сутки 27 октября в Украине зарегистрировано более 26 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. Это антирекорд за всю пандемию.