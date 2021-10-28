Сейчас в Украине наиболее распространен штамм коронавируса "дельта", который не только является более заразным, но и часто вызывает осложнения.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире "Украина 24".

В случае, если у пациента атипично или тяжело протекает заболевание коронавирусом проводят проверку того, каким именно штаммом вируса он заражен.

"Сейчас 100% случаев, зафиксированных на территории Украины, - это преимущественно обычный штамм "Дельта", который гораздо более трансмиссивный и, действительно, он вызывает то, что люди его переносят гораздо труднее - почти в 5-6 раз растет в обеспечении кислородом", - сказал Кузин.

При этом он напомнил, что вакцинация от коронавируса эффективно защищает привитых даже в случае, если они заражаются штаммом "Дельта" или "Дельта+".

"Но то, что мы видим: даже штамм "Дельта" люди, которые вакцинированы, все равно ее - именно коронавирусную болезнь, вызванную штаммом "Дельта", - переносят в более легкой форме. И в палатах интенсивной терапии и т.д. их сейчас гораздо меньше", - резюмировал Кузин.

Напомним, в Украине зафиксировали в Украине самую опасную мутацию штамма "Дельта".

Также "Страна" сообщала, что в Украине продолжает увеличиваться суточный прирост новых случаев коронавируса. По данным на 28 октября количество новых случаев коронавируса за сутки перевалило за 26 тысяч.