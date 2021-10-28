Скорая помощь. Фото: УП

В Украине коронавирусом заболели 26 072 человек.  Об этом сообщил Минздрав Украины и отметил, что данный показатель - антирекорд за всю пандемию. 

Отдельно отмечается, что заболели 1830 детей и 477 медработников.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализировано – 5 366 человек;
  • летальных случаев – 576 (Украина занимается второе место в Европе и четвертое в мире по суточной смертности коронавируса);
  • выздоровело – 10 006 человек;

коронавирус в украине антирекорд

По регионам заболеваемость распределилась так: в антилидерах заболеваемости Одесская (2296) и Днепропетровская область (2113). В Киеве 1451 новых подтвержденных случаев вируса. 

коронавирус в украине 28 октября

Медики добавили, что в среду, 27 октября, был установлен новый рекорд вакцинации. Прививки от ковида получили 292 тысячи украинцев.  

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