В Украине коронавирусом заболели 26 072 человек. Об этом сообщил Минздрав Украины и отметил, что данный показатель - антирекорд за всю пандемию.

Отдельно отмечается, что заболели 1830 детей и 477 медработников.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано – 5 366 человек;

летальных случаев – 576 (Украина занимается второе место в Европе и четвертое в мире по суточной смертности коронавируса);

выздоровело – 10 006 человек;

По регионам заболеваемость распределилась так: в антилидерах заболеваемости Одесская (2296) и Днепропетровская область (2113). В Киеве 1451 новых подтвержденных случаев вируса.

Медики добавили, что в среду, 27 октября, был установлен новый рекорд вакцинации. Прививки от ковида получили 292 тысячи украинцев.

Тем временем, в больницах регионов Украины острая нехватка кислорода. Что происходит на местах и как планируют решать проблему - в материале "Страны".

Ранее ученые назвали причину высокой заразности штамма коронавируса, бушующего в Украине.