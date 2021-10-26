Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине планируют расширить список профессий, представители которых будут обязаны сделать прививку от коронавируса.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Уже на согласовании проект приказа Минздрава, который я подписал. Он охватывает социальных работников, работников государственных предприятий, учреждений и организаций, а также работников критических для экономики страны сфер. Это водоканалы, "Укрпочта", "Укрзализныця"...", - сказал Ляшко.

Напомним, в Украине запустили обязательную вакцинацию для представителей отдельных профессий - педагогов и чиновников. Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не прививаются против коронавируса, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Обязательной вакцинации не подлежат педагоги и работники органов власти, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок.

Ранее Ляшко анонсировал, что в Украине социальных работников и почтальонов обяжут вакцинироваться.

Также "Страна" разбиралась, как на практике будет действовать в Украине обязательная вакцинация.