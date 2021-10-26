Украинская омбудсмен Людмила Денисова в связи со скорым вступлением в силу нормы о наказаниях за отказ от принудительной вакцинации заявила, что такая мера нарушает права человека.

Пост на эту тему Денисова опубликовала 25 октября в Фейсбуке.

Омбудсмен напомнила, что Министерство здравоохранения утвердило перечень профессий, представители которых подлежат обязательным профилактическим прививкам от 4 октября, и что он вступает в силу через месяц со дня опубликования. Этим приказом предусмотрена обязательность вакцинации для работников учебных заведений, научных учреждений, центральных органов исполнительной власти и местных государственных администраций и их структурных подразделений. А отказавшиеся вакцинироваться подлежат отстранению от работы.

При этом отсутствует перечень профессий, представители которых могут способствовать заражению работников и распространению инфекционной болезни, добавила Денисова.

"Считаю, что практическая реализация этого приказа в рамках действующего законодательства может привести к нарушению права на добровольность профилактической прививки и права на труд работников учебных заведений, научных учреждений и органов исполнительной власти", - заявила Денисова.

Она отметила, что вакцинация против COVID-19 в соответствии с законами Украины является добровольной для всех групп населения и профессиональных групп. Поэтому государство обязано предоставить каждому выбор: вакцинироваться, проходить регулярное тестирование на отсутствие болезни или работать дистанционно.

Любая дискриминация, в том числе ограничение в правах непривитых, "недопустима и прямо нарушает нормы Конституции Украины, а также не соответствует резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая призвала государства-члены, чтобы никто не подвергался дискриминации из-за нежелания пройти вакцинацию".

Несмотря на такое заявление Денисова полагает, что прививка - эффективное средство профилактики тяжелого течения заболевания. В целом она поддержала идею вакцинации и считает, что уколы должны сделать как можно большее количество граждан, особенно с высоким риском инфицирования.

Ранее "Страна" разбиралась, как на практике будет действовать в Украине обязательная вакцинация.

Также мы сообщали, что в Окружной админсуд Киева поступил иск с требованием признать незаконным приказ МОЗ об обязательной вакцинации.