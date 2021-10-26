На форме украинских правоохранителей появятся специальные значки, которые будут свидетельствовать о прививке от коронавируса.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире "Свобода слова", видео обнародовано в Youtube.

"Мы даже разработали значки, которые могут использовать патрульные полицейские. На значке будет указано, что правоохранитель вакцинирован", - рассказал он.

Также глава МВД добавил, что на сегодняшний день более 70% правоохранителей вакцинированы от Covid-19. По словам министра, бывают случаи, когда полицейский делает замечания нарушителям карантинных ограничений, а те спрашивают в ответ, вакцинирован ли сам правоохранитель.

Напомним, с начала прививочной кампании в Украине вакцинированы уже 9 151 480 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 058 802 человека. Вместе с тем, по данным Минздрава, 94% госпитализированных с коронавирусом в сентябре - невакцинированные.

Между тем, на сайте президента набрала нужное для рассмотрения Владимиром Зеленским число голосов петиция, призывающая ввести уголовную ответственность за принудительную вакцинацию.