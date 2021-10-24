В субботу, 23 октября, в польском Подляшье полиция в очередной раз задержала гражданина Украины за перевозку нелегалов. На этот раз в автобусе было 12 предполагаемых нелегалов.

Об этом сообщает "Польское радио".

По словам представителя местной полиции Томаша Крупы, когда полицейские пытались остановить на дороге автобус Renault для осмотра, его водитель не остановился и начал убегать. Сбежать ему помогал автомобиль Nissan, который блокировал полицейские автомобили.

Водитель Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Honda. В то же время водитель Renault повернул на грунтовую дорогу и скрылся, оставив автобус с 12 пассажирами. В результате ДТП пострадал водитель Honda.

Водителя Renault полицейские задержали в 3 километрах от места аварии. Водителя автомобиля Nissan также задержали. Оба задержанных оказались гражданами Украины. Автобус Renault в аварию не попал, но трех его пассажиров (двух женщин и ребенка) пришлось госпитализировать из-за состояния здоровья.

Похожая история произошла в Польше 19 октября, когда перевернулся микроавтобус, в котором нелегальных мигрантов перевозили к западной границе страны. Водитель оказался украинцем, он попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

Также мы писали, как 17 октября украинец оказался причастен к очередному миграционному ЧП - он вез в грузовом микроавтобусе 27 нелегалов из Ирака. Пограничники из отдела ПС в Мельнике задержали украинского водителя возле населенного пункта Радзивилов.

Напомним, сегодня на границе Германии и Польши задержали полсотни неонацистов с мачете, штыками и битами. С помощью этого оружия они пытались остановить въезд мигрантов в страну.