В Польше перевернулся микроавтобус, в котором нелегальных мигрантов перевозили к западной границе страны. Водитель оказался украинцем, он попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

Об этом сообщает RMF24 во вторник, 19 октября.

Инцидент произошел на 122 км автомагистрали А2 за развязкой Бук (Великопольское воеводство). Микроавтобус, с чешскими регистрационными номерами перевернулся. Примечательно, что данное транспортное средство предназначено для перевозки товаров, а не людей.

Однако внутри ехали пятнадцать нелегальных мигрантов, без документов. Все перевозимые люди были плотно размещены в грузовом отсеке автомобиля. В результате аварии четверо пострадали - их госпитализировали с травмами головы, ног и груди. На данный момент на месте аварии находится 12 человек, все - взрослые.

Как удалось установить, большая часть нелегалов - граждане Турции и Ирака. Предположительно их везли в Германию.

После ДТП водитель автобуса, украинец, сбежал, но его удалось задержать. Еще одному человеку удалось скрыться, его все еще ищут.

Напомним, это не первый раз, когда гражданин Украины перевозит нелегалов в Польше. Ранее задержали украинца, который перевозил нелегалов в курьерском фургоне.

Также сообщалось, что Польша продлила режим ЧС на границе с Беларусью из-за ситуации с мигрантами.