В субботу вечером, 16 октября, в поселке Пидлужжя Днепропетровской области произошла авария с участием машины "скорой помощи" и микроавтобуса. В результате инцидента пострадали 6 человек, передает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, спасатели получили сообщение о том, что автомобиль "скорой помощи" Citroen Jamper врезался в микроавтобус Volkswagen LT-35.

Авария произошла на 340 километре автодороги национального значения Н-08. Микроавтобус двигался по маршруту "Кременчуг-Днепр".

"От удара "Volkswagen" съехал в кювет и перевернулся на бок. На момент столкновения в маршрутке находилось 11 человек, в транспортном средстве медиков находились 3 работника. В результате ДТП пострадали 6 пассажиров маршрутного такси. Троих пострадавших женщин (2000, 1996, 1967 годов рождения) и двух пострадавших мужчин 1983 года рождения госпитализировали в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования", - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, все пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести.

Напомним, в ночь на субботу, 25 сентября, в Днепре на проспекте Гагарина произошла авария – мусоровоз "МАЗ" столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi Еvolution, в результате чего погибла женщина.

Также "Страна" писала, что в Днепре грузовой автомобиль КамАЗ протаранил стену жилого дома. В результате аварии обвалилась часть здания.