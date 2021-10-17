В воскресенье утром, 17 октября, в Мелитополе произошло не совсем обычное чрезвычайное происшествие - пьяный водитель спровоцировал ДТП. Машина перевернулась в воздухе и упала на крышу, передает "РИА Мелитополь".

По словам очевидцев, водитель авто мог находится в состоянии алкогольного опьянения. На месте инцидента сейчас работает полиция.

Также известно, что сейчас выясняется, было ли это столкновение машин, или водитель просто не справился с управлением.

Напомним, в Запорожье водитель маршрутки накинулся на пассажира-льготника, а позже на ближайшей остановке высадил других пассажиров, которые были в салоне, и поехал дальше. Водителем-нарушителем оказался местный житель 1971 года рождения. Он признался полиции, что конфликт произошел 13 октября.

Также "Страна" писала, что Служба безопасности Украины задержала участников преступной группировки, которая совершила несколько тяжких преступлений и на протяжении почти пяти лет скрывалось от правоохранителей. В результате задержали трех человек, которые еще в 2016 году осуществили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье.