Офис генпрокурора засекретил информацию по делу о ДТП с нардепом Александром Трухиным. О том, был ли "слуга народа" за рулем попавшего в аварию авто, правоохранители сообщать отказываются.

Об этом сообщают "Украинские новости".

В Офисе генпрокурора, в частности, не рассказали, кто был за рулем автомобиля, который спровоцировал ДТП, сколько свидетелей удалось установить и допросить. Кроме того, не сообщается, вызывали ли Трухина на допрос по делу. Правоохранители заявили, что данные по нему - тайна следствия.

"Главным следственным управлением Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 12021100000000767 от 23.08.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесные повреждения)", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним, "Страна" писала о роли "слуги народа" Трухина в громком ДТП и как ее пытались скрыть.

Также мы сообщали, что в Трускавце "слуги народа" высмеяли кровавое ДТП при участии нардепа Трухина.