Помимо "танца краба" в Трускавце от нардепа "Слуги народа" Марьяны Безуглой, на вечеринке фракции после заседания показывали интересные слайды "троллинговой" переписки первого помощника президента Украины Сергея Шефира и "слуги" Александра Трухина.

Так, на вечеринке фракции на весь экран решили продемонстрировать "троллинговую" переписку в партийном чате.

Сергей Шефир спрашивает, кто подвезёт его до Трускавца.

В это время вызывается нардеп Трухин.

"Что, никто?", - игнорирует его инициативу Шефир.

Напомним, 23 августа случилась авария с автомобилем нардепа Трухина. В ДТП пострадали водитель и пассажир другого авто, одним из которых оказался глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. При этом Трухин долгое время отмалчивался, но потом все же прокомментировал скандальную аварию, правда, отказавшись говорить, был ли он за рулем.

Дело нардепа передали в ГБР, а депутатам раздали темники, в которых расписали, что говорить журналистам. К тому же появилась информация, что Трухин, который является спонсором партии, пытается решить вопрос через связи в Офисе президента.

"Страна" также сообщала, что уже понятно о роли "слуги народа" Трухина в громком ДТП и как ее пытались скрыть.