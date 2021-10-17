В ночь на воскресенье, 17 октября, в Житомирской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Сегодня, около 01.00, на автодороге М-06 вблизи поселка городского типа Пулины, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Audi и грузовика Mercedes. В результате ДТП водитель и пассажирка легковушки погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, на железнодорожном переезде на участке Фастов - Житомир произошло ДТП. Столкнулись комбайн и поезд. По предварительной информации, водитель сельскохозяйственного автотранспорта проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, к которому в этот момент приближался пассажирской поезд №141 сообщением Бахмут - Львов.

Также "Страна" писала, что три человека получили травмы в результате взрыва 200-литровой бочки с легковоспламеняющимся веществом и возгорания двух металлических сушильных камер и древесины, находившейся рядом. Пострадавших госпитализировали с ожогами разной степени тяжести. ЧП произошло в Житомире