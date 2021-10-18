В Польше продолжается серьезный миграционный кризис. Власти пытаются установить мощный заслон на пути нелегалов из стран Азии и Ближнего Востока в Европу, а граждане считают эти меры чрезмерными и устраивают акции протеста.

Вчера, 17 октября, к очередному миграционному ЧП оказался причастным и гражданин Украины, который вез в грузовом микроавтобусе 27 нелегалов из Ирака. Инцидент произошел 17 октября в районе населенного пункта Радзивилов.

Об этом передает пресс-служба Пограничная служба Польши в официальном аккаунте в социальной сети Twitter.

"Сегодня, 17 октября, пограничники из отдела ПС в Мельнике задержали возле населенного пункта Радзивилов гражданина Украины, который на грузовике популярной курьерской компании перевозил двадцать семь нелегальных мигрантов из Ирака", - рассказали польские пограничники.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что представителя Беларуси второй раз за неделю вызвали в Министерство иностранных дел Польши из-за обнаружения на границе трупа нелегального мигранта.

Также мы рассказывали, что на Закарпатье на детской площадке развесили предупреждения о мигрантах-педофилах.