На прошлой неделе в Бельгии на рабочем месте погибли двое граждан Украины, а еще один сильно пострадал.

Об этом сообщила в своем Фейсбуке журналистка Елена Абрамович из Европейского бюро телеканала "Интер".

По данным Абрамович, в понедельник 27 сентября в Шарлеруа с лесов сорвались два каменщика. Один сразу умер, а второго в тяжелом состоянии увезли в больницу. Работники были в командировке от польской фирмы.

Через день, в среду, на заводе ArcelerolMittal в Генте умер 21-летний украинец, выполнявший техосмотр и столкнувшийся с фатальной неполадкой.

О смерти украинцев должны были сообщить в консульство, однако этого не произошло. Бельгийские журналисты рассказали о происшествиях Абрамович, она передала данные в консульство, а тому самому пришлось выяснять, правдива ли информация.

"Реалии законов о защите персональных данных таковы, что получить информацию о том, кто пострадал, трудно даже консульству", - написала журналистка.

По ее словам, сейчас профсоюз из Шарлеруа пытается выйти на контакт с украинской бригадой, чтобы узнать, не давили ли на них во время расследования инцидентов, и убедиться, что пострадавшему и семье погибшего выплатили компенсации. Однако пока работников отправили в отпуск. Кто они и где их искать, непонятно.

На днях "Страна" рассказывала, что в Польше в ДТП погиб украинец, наносивший разметку на скоростной трассе.

Также мы писали, что летом в Катовице во время пожара погиб молодой трудовой мигрант из Дрогобыча.