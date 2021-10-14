В четверг, 14 октября, польская полиция обнаружила мертвого мигранта недалеко от границы с Беларусью. В связи с этим МИД Польши вызвало временного поверенного по делам Беларуси.

Об этом сообщает Reuters.

"Сегодня утром полиция обнаружила еще одно тело человека, пытавшегося пересечь границу", - рассказала официальная представительница министерства иностранных дел Лукаш Ясина.

После этого в МИД Польши вызвали временного поверенного по делам Беларуси. Это уже второй раз за неделю, когда его вызвали из-за ситуации на границе.

Найденное сегодня тело мигранта стало шестым трупом, обнаруженным представителями Польши возле границы с Беларусью после начала наплыва нелегальных мигрантов.

Напомним, в начале октября Польша продлила режим чрезвычайного положения в приграничных районах с Беларусью.

Также сообщалось, что МВД Польши приняло решение построить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью. Такое решение связано с увеличением количества нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну через Беларусь. Ранее подобное решение приняла Литва, которая тоже столкнулась с проблемой нелегальных мигрантов.