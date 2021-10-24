Ирина Богданович, владелица кафе Nebos, которое отказалось соблюдать правила карантина, сообщила, что полиция собирается приходить в ресторан каждый день и закрывать его каждый день. Об этом она написала в сториз своего Instagram.

Сегодня в их ресторан снова пришли с проверкой. Однако, по ее словам, эти люди не представились и не предъявили документы. Поэтому Богданович даже не знает, какой орган их проверяет. По ее словам, ресторан продолжает работать, а сотрудники вызвали наряд полиции: "Так как непонятные люди находятся на территории нашего заведения и непонятно что хотят".

Вчера, как рассказала Богданович, в ресторан одновременно пришла полиция, сотрудники ещё двух госслужб и съемочная группа ТСН. Из-за этого посетителям пришлось уйти, а ресторан прекратил работать.

Но Богданович акцентирует, что у кафе не осталось ни одного официального документа после проверки. И опровергает информацию о том, что Nebos оштрафовали.

Самой владелицы в этот момент в заведении не было - она с семьей отдыхает в Турции (в Анталии) и вернётся только на следующей неделе. "Полиция ушла без ничего, не составила протокол, так как на месте не было учредителя. Полиция хотела на кого-то навестить протокол, но не вышло. Никаких штрафов, никаких протоколов нет. Они сказали, что будут приходить к нам каждый день и закрывать нас каждый день", - отметила Ирина.

Она заявила, что расценивает такие действия как нарушения своих прав на занятие предпринимательской деятельностью и собирается подавать в суд. Так как, пока ресторан из-за череды проверок не может работать, Богданович продолжает оплачивать аренду и зарплату сотрудникам.

Напомним, вегетарианское кафе Nebos в Киеве открыто отказывается выполнять карантинные ограничения. Заведение сообщило, что для посещения необязательно иметь прививку от коронавируса и даже надевать маску.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что по результатам проверки полиция составила протокол об административном правонарушении, а владельцу заведения грозит штраф в размере от 17 до 170 тысяч гривен.