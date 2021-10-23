В Киеве в вегетарианское кафе Nebos, которое открыто отказывается выполнять карантинные ограничения, пришла проверка. Заведение сообщало, что для посещения не обязательно иметь прививку от коронавируса и даже надевать маску. Соответствующее объявление размещено на двери при входе в кафе. Nebos называет себя "местом свободных людей".

Как сообщил Михаил Радуцкий в своем официальном Telegram-канале, комиссия провела проверку заведения и выявила следующие нарушения:

посетители и персонал передвигаются по заведению без масок,

отсутствует маркировка для соблюдения социальной дистанции в очереди,

не выполняется регулярная влажная уборка помещений,

не выполняются мытье и дезинфекция поверхностей,

не проводится температурный скрининг посетителей и работников перед началом рабочей смены,

столы расположены ближе 1,5 метров и за ними размещается более 4 человек.

По результатам проверки сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении по части первой статьи 43-3 Кодекса Украины об административном правонарушении. Владельцу заведения грозит штраф от 17 тыс грн до 170 тыс грн. Окончательное решение за судьями.

Радуцкий отметил оперативную реакцию полиции и Госпродпотребслужбы на поступившую жалобу в связи с невыполнением кафе Nebos карантинных норм и ограничений.

По словам чиновника, если реагировать на каждый подобный сигнал о нарушениях, то правила карантинных норм и ограничений будут соблюдаться намного лучше.

Ранее "Страна" сообщала, что, начиная с воскресенья, 24 октября, в Черновицкой области усиливают карантинные ограничения. Начиная с завтрашнего дня в регионе без Covid-сертификата нельзя будет попасть ни в ресторан, ни в общественный транспорт.

Также мы писали, что Тернопольская и Хмельницкая области начнут жить по правилам "красной" зоны карантина. Работать в учреждениях Тернопольской области и посещать их смогут только вакцинированные от COVID-19 граждане, а также лица, имеющие ПЦР-тест или справку о перенесенной болезни.