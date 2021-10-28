Причина высокой заразности штамма коронавируса "Дельта" - улучшенная способностью к слиянию с мембраной клеткой человека. Это исследование провели и обнародовали ученые из медицинской школы Гарварда.

Эксперимент был проведен на культурах клеток человека. Выяснилось, что S-белок дельта-штамма SARS-CoV-2 приспособлен к слиянию мембран вируса и клетки человека после связывания с рецептором ACE2 лучше других разновидностей инфекции, цитирует исследование журнал Science.

Среди различных вариантов "Дельта" выделяется способностью ускорять слияние мембран. Благодаря этой особенности, дельта-штамм быстрее и эффективнее заражает клетки человека.

В рамках исследования ученые с помощью получили изображения и сравнили S-белки дельта-, гамма- и каппа-штаммов коронавируса с таковыми у альфа- и бета-вариантов. У всех были зафиксированы мутации в рецептор-связывающем (RBD) и N-терминальном(NTD) доменах.



"Первое, что мы заметили у дельта-штамма, — это значительные изменения в NTD, ответственные за его устойчивость к нейтрализующим антителам. RBD также менялся, но это слабо влияло на устойчивость к антителам", - сказал член научной группы Бин Чэнь

У других вариантов NTD также мутировал, но у каждого по-своему. Ученые считают, что структура RBD оставалась относительно стабильной, что делает его более привлекательной целью для будущих вакцин и препаратов на основе антител.

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