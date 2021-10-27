Управление по саннадзору США по качеству пищевых продуктов и лекарств рекомендовало разрешить использование вакцины от коронавируса Pfizer детям с 5 до 11 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Специалисты выступили с мнением, что эффективность вакцины превышает ее риски.

Они добавили, что разрешение для юной возрастной категории населения станет важным шагом на пути иммунизации 28 миллионов детей в Соединенных Штатах, большинство из которых уже вернулось к очному формату обучения в школах.

Вакцина может стать доступной для младшей возрастной категории уже на следующей неделе.

По данным Американской академии педиатрии, от коронавируса в США умерли более 500 детей.

"Это восьмой по величине убийца детей в этой возрастной группе за последний год. Использование вакцины может предотвратить смерть, госпитализациию и значительные долгосрочные последствия у детей", – сказала член совещательного комитета Аманда Кон.

Ранее вакцину для детей с 5 лет также одобрили Китай, Эмираты и Куба.

25 октября Минздрав разрешил прививать от коронавируса вакциной Pfizer украинских детей от 12 до 17 лет.

Также мы писали, что Moderna объявила о положительных результатах при испытании вакцины среди детей от 6 до 11 лет.