Moderna объявила о положительных результатах при испытании вакцины среди детей от 6 до 11 лет
Американская фармацевтическая компания Moderna объявила, что получила положительные промежуточные результаты второго этапа клинических испытаний своей вакцины от коронавируса среди детей возрастом от шести до 11 лет.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз компании в понедельник, 25 октября.
В пресс-релизе информируется, что Moderna в понедельник, 25 октября, объявила о положительных промежуточных данных после второго этапа клинических испытаний вакцины mRNA-1273 среди детей старше шести лет и не достигших 12 лет.
По сообщению компании, данные демонстрируют "устойчивую реакцию по выработке нейтрализующих антител".
В ближайшее время Moderna планирует передать полученные результаты исследования в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
В исследовании принимали участие 4,7 тыс. детей, для вакцинации вводились две дозы объемом 50 мкг с перерывом в 28 дней.
Ранее "Страна" сообщала, что министерство здравоохранения Украины разрешило вакцинировать от коронавируса детей 12-17 лет препаратом Comirnaty производства Pfizer и BioNTech. Причем делать им укол можно независимо от принадлежности к группе риска.
Также мы писали, что вакцина от коронавируса Pfizer во время исследования показала безопасность и высокую эффективность (90%) для детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет. У детей обнаружили высокий уровень антител, такой же, как у взрослых. Стоит отметить, что вакцинация Pfizer уже разрешена подросткам от 12 лет.