Американская фармацевтическая компания Moderna объявила, что получила положительные промежуточные результаты второго этапа клинических испытаний своей вакцины от коронавируса среди детей возрастом от шести до 11 лет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз компании в понедельник, 25 октября.

В пресс-релизе информируется, что Moderna в понедельник, 25 октября, объявила о положительных промежуточных данных после второго этапа клинических испытаний вакцины mRNA-1273 среди детей старше шести лет и не достигших 12 лет.

По сообщению компании, данные демонстрируют "устойчивую реакцию по выработке нейтрализующих антител".

В ближайшее время Moderna планирует передать полученные результаты исследования в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

В исследовании принимали участие 4,7 тыс. детей, для вакцинации вводились две дозы объемом 50 мкг с перерывом в 28 дней.

Ранее "Страна" сообщала, что министерство здравоохранения Украины разрешило вакцинировать от коронавируса детей 12-17 лет препаратом Comirnaty производства Pfizer и BioNTech. Причем делать им укол можно независимо от принадлежности к группе риска.

Также мы писали, что вакцина от коронавируса Pfizer во время исследования показала безопасность и высокую эффективность (90%) для детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет. У детей обнаружили высокий уровень антител, такой же, как у взрослых. Стоит отметить, что вакцинация Pfizer уже разрешена подросткам от 12 лет.