Центр по контролю и профилактике заболеваний США включил Украину, где за минувшие сутки Covid-19 заболели более 19 тысяч человек, в список стран с четвертым "высшим уровнем опасности" из-за ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

Согласно критериям центра, за последние 28 дней в странах, подпадающих под 4-ю категорию, было более 500 случаев Covid-19 на 100 000 жителей.

"Вторую неделю подряд CDC перемещает только одну новую страну в четвертую категорию. На прошлой неделе это был город-государство Сингапур", - говорится в сообщении.

Напомним, в нашей стране ухудшается ситуация с коронавирусом. Сегодня глава Минздрава Ляшко заявил, что Украина начала закупку кислорода в Польше, из-за того, что остановился завод, производивший кислород на Западной Украине.

Вместе с тем, в СНБО спрогнозировали, что ковид вскоре будет уносить жизни более тысячи украинцев за день.

Между тем, Украина на этой неделе, скорее всего, останется в "зелёном" списке стран из которых разрешён въезд в ЕС без карантина. При этом неделю назад сообщалось, что нашу страну вот-вот исключат из этого перечня.