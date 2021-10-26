Украина начала закупать кислород в Польше для больных Covid-19 пациентов, так как в разгар эпидемии коронавируса завод производителя кислорода в нашей стране остановился.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде".

"Да (Украина уже начала закупать кислород в Польше - Ред.), с учетом того, что он (завод, который производил кислород и приостановил свою работу - Ред.) на западе Украины, то связались с Польшей - это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей.

По словам Ляшко, буквально за один день Мининфраструктуры выдало все необходимые разрешения, и "дистрибьютор, поставляющий этот кислород, привез пару машин из Польши и развез по больницам.

Также глава Минздрава сказал, что в цене "Украина не почувствовала, откуда у нее кислород, так как это был вопрос поставщика, который по своим контрактам закрыл ее потребности".

Между тем, по данным тендеров на Prozorro, больницы закупают кислород у украинских производителей по 10-15 тысяч гривен за тонну.

Ранее мы писали, что руководитель одной из черниговских больниц, где лечат ковид, сообщил, что в городе сложилась критическая ситуация с кислородом, которого хватит лишь на несколько часов.

Также сообщали, что ранее Минздрав разрешил выписывать зависимых от кислорода пациентов домой.