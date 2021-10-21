Министерство здравоохранения Украины официально позволило выписывать из больниц пациентов, которые зависимы от кислорода. При этом их сатурация не должна быть ниже 94%, а семейный врач должен выдать кислородный концентратор. Получить концентратор смогут только те украинцы, у которых есть декларация с врачом.

Об этом рассказывает ТСН.

При условии, что сатурация пациента не ниже 94%, Минздрав разрешил выписывать таких больных домой, но при условии, что им будет предоставлен кислородный концентратор. Для этого врач из стационара должен связаться с семейным врачом пациента и убедиться, что есть свободный аппарат. Семейный врач должен подписать договор с пациентом и научить родственников пользоваться аппаратом. Если у пациента нет декларации с врачом, такой концентратор получить невозможно.

Дома заболевший может пользоваться аппаратом до тех пор, пока его сатурация не поднимется до 98% и не продержится на этой отметке сутки без аппарата, обычно кислородная поддержка требуется пациентам на срок от 10 дней до месяца. После этого пациент должен вернуть аппарат.

Однако, несмотря на то, что концентратор должен вернуть сам пациент, материальную ответственность за него несут врачи, и у них нет плана действий на случай, если аппарат не вернут. При этом цена одного концентратора около 20 тысяч гривен.

На данный момент Украина приобрела 15 тысяч кислородных концентраторов, это обошлось почти в 700 миллионов гривен.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, число зараженных за сутки превысило 22 000 человек.

Также сообщалось, что часть регионов Украины уже перешли в "красную" зону карантина.