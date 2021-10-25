Украина на этой неделе, скорее всего, останется в "зеленом" списке стран, из которых разрешен въезд в Евросоюз без карантина.

Об этом пишет журналист Рикард Йозвяк.

"Похоже, на этой неделе Украина останется в списке рекомендованных ЕС безопасных третьих стран по COVID19. Но ситуация будет отслеживаться, и новое предложение может появиться позже на этой неделе",- написал журналист.

Напомним, что ровно неделю назад именно Йозвяк поднял панику, объявив, что Украину вот-вот исключат из "зелёного" списка. Он же тогда и сообщил причину - резкий рост заболеваемости коронавирусом у нас в стране. Отметим, что в пятницу, 22 октября, тот же Йозвяк опроверг свои же слова, сообщив, что список в тот день менять не будут.

"Отметим, что большой рост действительно наблюдается, но по каким-то причинам (возможно, политическим) ЕС не торопится вводить ограничения на поездки из Украины", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Сегодня, 25 октября, Минздрав представил свежие данные о состоянии дел на фронте коронавирусной эпидемии в Украине. Общее число зараженных COVID-19 за минувшие сутки выросло в стране еще на 14 634 человека.